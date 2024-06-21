23 июня в Омске пройдет молодежный фестиваль с пенной вечеринкой и лазертагом

Для омичей на фестивале будут работать несколько спортивных локаций: пляжный волейбол, хоккейная бросковая зона, баскетбол, воркаут, футбол, лазертаг, батуты. Посетителей будет доступны фотозоны и интекративные площадки от партнеров мероприятия. В конце праздника пройдут пенная вечеринка и розыгрыш призов. Главными призами станут телефон и велосипед. Начало — в 12:00. Вход свободный.