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23 июня в Омске пройдет молодежный фестиваль с пенной вечеринкой и лазертагом

Фестиваль пройдет в спорткомплексе «Красная звезда».

Источник: Минспорта Омской области

В воскресенье, 23 июня, в Омске на территории спорткомплекса «Красная звезда» пройдет молодежный фестиваль «Побеждай с нами!» (0+), сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Для омичей на фестивале будут работать несколько спортивных локаций: пляжный волейбол, хоккейная бросковая зона, баскетбол, воркаут, футбол, лазертаг, батуты. Посетителей будет доступны фотозоны и интекративные площадки от партнеров мероприятия. В конце праздника пройдут пенная вечеринка и розыгрыш призов. Главными призами станут телефон и велосипед. Начало — в 12:00. Вход свободный.

Ранее мы писали, что в Омске в День молодежи бесплатно выступят Тимати и Мари Краймбрери.

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