В Кузбассе проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби

В жилом районе Лесная поляна в сквере Победы у «Стелы Памяти» кемеровчане устроили митинг. Люди почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли памятные лампады. Школьники прочитали стихи, а в детском саду № 5 памятной дате посвятили спортивную эстафету и флешмоб. В нём приняли участие воспитанники, которые совсем скоро пойдёт в 1 класс.