В Кузбассе проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби

Жители Кемерова накануне Всероссийского дня траура чтят память погибших фронтовиков во время Великой Отечественной войны.
В жилом районе Лесная поляна в сквере Победы у «Стелы Памяти» кемеровчане устроили митинг. Люди почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли памятные лампады. Школьники прочитали стихи, а в детском саду № 5 памятной дате посвятили спортивную эстафету и флешмоб. В нём приняли участие воспитанники, которые совсем скоро пойдёт в 1 класс.
В Заводском районе у стелы «Скорбящая мать» местные жители и сотрудники территориального управления Заводского района возложили цветы и зажгли свечи, почтив героев Великой Отечественной войны минутой молчания.
Ранним утром 22 июня 1941 нацистская Германия напала на СССР, положив начало Великой Отечественной войне.