Откровения сибирячки, которая перенесла ботулизм

«Эту историю мама до сих периодически припоминает папе. Моя бабушка сделала байкальский омуль домашнего посола, и папа, взяв у нее эту рыбу, принес ее домой. Хотя бабушка говорила ему, что у нее появились сомнения в качестве этого омуля, она собиралась его выбросить, но папа решил: заберу. Он принялся есть его, а я, видимо, к нему присоединилась, потому что очень любила соленый омуль. С папой ничего в итоге не случилось, он у меня вообще довольно крепкий, а вот я загремела в больницу», — рассказывает Ксения.