Откровения сибирячки, которая перенесла ботулизм

В западных регионах России больше 300 человек заразились ботулизмом. Уже известно, что они ели салаты с фасолью из службы доставки готовой еды. Фигурантами уголовного дела стали руководители и повар компаний-производителей этой фасоли и салатов из нее.
Люди, которые заболели, жалуются на разные симптомы, даже на ощущение «замерзших костей», и переживают о последствиях, которыми аукнется болезнь в будущем.
Мы поговорили с сибирячкой Ксенией (имя изменено), которая переболела ботулизмом в детстве.
Виной всему рыба
Сейчас Ксении почти 30 лет, девушка живет в Иркутске, но свое детство она провела в селе в Бурятии. Ей было 7 лет, когда она впервые попала в стационар, да еще и с диагнозом «ботулизм».
«Из того что помню, у меня были рвота, диарея и ухудшение зрения на время болезни. На тот момент оно ещё было стопроцентным у меня», — рассказывает корреспонденту irk.aif.ru Ксения.
Она точно знает, с каким именно продуктом «съела» инфекцию, потому что, как говорит, тогда это вызвало скандал у нее дома, о нем семья вспоминает до сих пор.
«Эту историю мама до сих периодически припоминает папе. Моя бабушка сделала байкальский омуль домашнего посола, и папа, взяв у нее эту рыбу, принес ее домой. Хотя бабушка говорила ему, что у нее появились сомнения в качестве этого омуля, она собиралась его выбросить, но папа решил: заберу. Он принялся есть его, а я, видимо, к нему присоединилась, потому что очень любила соленый омуль. С папой ничего в итоге не случилось, он у меня вообще довольно крепкий, а вот я загремела в больницу», — рассказывает Ксения.
Она говорит, что теперь вспоминает тот год как один из самых сложных в ее детстве, в первую, очередь из-за того, что впервые оказалась одна в больнице, да еще и далеко от дома — ребенка положили в стационар Улан-Удэ.
«Я первый раз одна, маленький ребёнок, я в чужом городе, в палате — взрослые женщины. Конечно, я была угнетена. И лечили меня, судя по всему, не очень верно. Когда я вернулась домой из больницы, у меня как будто все заново началось: диарея и рвота. Я помню, что свое восьмилетие встречала, бегая в туалет», — рассказывает девушка.
А еще у нее началась страшная аллергия — по всему телу появились красные пятна, которые сильно чесались. И от этого никак не могли найти лекарства. Что это в итоге было — последствия инфекции или лечения, в качестве которого Ксюша сомневается, — она до сих пор не знает. Говорит, что все окончательно прошло только примерно через год.
Есть ли последствия?
«Сейчас я бы не сказала, что у меня есть какие-то последствия. Зрение после болезни восстановилось. Повлияло ли это на мою будущую близорукость? Говорить не буду, это не доказано», — отмечает сибирячка.
Она рассказывает, что тогда, в детстве, не воспринимала болезнь как что-то серьезное, считала ее чем-то вроде сильного, но обычного отравления.
«Я не так давно узнала, что это какая-то очень опасная инфекция, редкая, у которой даже может быть смертельный исход. Мне вообще казалось, что это какое-то довольно тривиальное отравление, что оно бывает у многих. Я буквально уже во взрослом возрасте узнала, что это не так», — резюмирует девушка, отмечая, что ее опыт показывает: человек, который такую болезнь перенес, может полностью восстановиться.
К чему может приводить болезнь?
Как объясняют в Управлении Роспотребнадзора по Бурятии, ботулизм — это острое пищевое отравление инфекционной природы, вызванное употреблением продуктов, в которых оказались токсины Clostridium botulinum.
И омуль, приготовленный дома с нарушениями технологии, как раз в списке тех продуктов, который вызывают ботулизм у жителей и гостей прибайкальских регионов. Также в этом списке — консервы, соления и копчения домашнего производства в закрытых банках, куда не проникает воздух.
«Там создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется», — уточняют в ведомстве.
Жителей и гостей прибайкальских регионов просят не рисковать — не покупать сомнительный омуль (свежий или готовый) у частников в нестационарных местах торговли, например, с машин. Покупая рыбу, нужно спрашивать сопроводительные документы на продукцию, подтверждающие ее безопасность.
Важно помнить, что ботулизм может оборачиваться даже смертью больного. По словам сибирского инфекциониста Владимира Черных, риск летального исхода зависит от заражающей дозы. При небольшой дозе всё может закончиться отравлением. Если же доза токсина оказалась значительной, то течение болезни может проходить тяжело — таким пациентам порой нужны искусственная вентиляция легких и реанимационные мероприятия.
Врач также отметил, что несколько человек могут употреблять один и тот же продукт, но заболеет тот, которому попался инфицированный кусочек.