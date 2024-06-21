В МЧС рассказали новосибирцам, как пережить аномальную жару без трагедий

— Местами столбик термометра достигнет показателя в +35. При проветривании помещений не оставляйте детей одних в комнате — не подвергайте их угрозе падения из окна. Не заходите в воду в запрещенных для купания местах. Не оставляйте маленьких детей и людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, без присмотра, — отметили в пресс-службе.