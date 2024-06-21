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В МЧС рассказали новосибирцам, как пережить аномальную жару без трагедий

Детей без присмотра ни в коем случае нельзя оставлять.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в регионе будет стоять аномальная жара. В МЧС по Новосибирской области объяснили, как без трагедий пережить эту погоду.

— Местами столбик термометра достигнет показателя в +35. При проветривании помещений не оставляйте детей одних в комнате — не подвергайте их угрозе падения из окна. Не заходите в воду в запрещенных для купания местах. Не оставляйте маленьких детей и людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, без присмотра, — отметили в пресс-службе.

Также существуют базовые рекомендации: не гулять под прямыми лучами солнца примерно с 11:00 до 17:00, пить воду, а не газировку или алкоголь, использовать общественный транспорт только тогда, когда спадет жара.

— На дачах будьте осторожны с огнем. Несмотря на жару, порывы ветра до 18 метров в секунду сохранятся — это повышает риск быстрого распространения огня, — добавили в МЧС.

Кроме того, не следует забывать детей и питомцев в припаркованной машине, которая стоит под палящим солнцем.

МЧС