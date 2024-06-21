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Большая часть Советского района Красноярска останется без горячей воды со следующей недели

На Красноярской ТЭЦ-3 с 24 июня по 3 июля пройдет второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону.

Источник: Reuters

На этот период времени в большей части Советского района приостановят подачу горячей воды.

Под отключение попадут улицы 9 Мая, Алексеева, Авиаторов, Аэровокзальная, Молокова, Мате Залки, Партизана Железняка, Шахтеров, Весны, Батурина, Ястынская, Дмитрия Мартынова, Линеная, Мужества и другие.

Искать свой адрес можно на интерактивной карте.

Как сообщили в СГК, постепенное снижение параметров горячей воды начнется уже с 16 часов 23 июня.

«Напоминаем, гидравлика — одно из важнейших мероприятий подготовки тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. За 10 дней мы планируем: выявить ненадежные участки трубопроводов, устранить дефекты и повреждения, выполнить работы на оборудовании теплоисточника, которые можно провести только с отключением горячей воды. Просим запастись терпением. Мы готовим город к зиме!», — говорится в сообщении энергетиков.

ЖКХ