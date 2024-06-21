Большая часть Советского района Красноярска останется без горячей воды со следующей недели

«Напоминаем, гидравлика — одно из важнейших мероприятий подготовки тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. За 10 дней мы планируем: выявить ненадежные участки трубопроводов, устранить дефекты и повреждения, выполнить работы на оборудовании теплоисточника, которые можно провести только с отключением горячей воды. Просим запастись терпением. Мы готовим город к зиме!», — говорится в сообщении энергетиков.