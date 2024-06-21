Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае ожидаются кратковременный дождь и порывистый ветер

Днем воздух прогреется до +24…+29, в горах до +18…+23 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 3 м/с 78% 766 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае ожидается кратковременный дождь и порывистый ветер, сообщает Краснодарский ЦГМС.

На Кубани прогнозируется переменная облачность. Ветер западной четверти 5−10 м/с с порывами до 12−14 м/с. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15−18 м/с.

Днем воздух прогреется до +24… +29, в горах до +18… +23 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность, утром местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, северный 6−11 м/с с порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха днем +27… +32 градуса.

Ранее мы сообщали, что температура воды на Черном море в Сочи резко понизилась до +16 градусов.