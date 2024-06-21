В Краснодарском крае ожидаются кратковременный дождь и порывистый ветер

В Краснодарском крае ожидается кратковременный дождь и порывистый ветер, сообщает Краснодарский ЦГМС.
На Кубани прогнозируется переменная облачность. Ветер западной четверти 5−10 м/с с порывами до 12−14 м/с. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15−18 м/с.
Днем воздух прогреется до +24… +29, в горах до +18… +23 градусов.
На Черноморском побережье переменная облачность, утром местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, северный 6−11 м/с с порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха днем +27… +32 градуса.
Ранее мы сообщали, что температура воды на Черном море в Сочи резко понизилась до +16 градусов.