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Омичка заняла чужую землю и построила автомойку и кафе

Освобождать незаконно занятый участок пришлось через судебных приставов.

Источник: Om1.ru

В суд обратились чиновники мэрии с тем, чтобы обязать предпринимательницу освободить земельный участок, который она заняла незаконно рядом с улицей 2-я Солнечная. Омичка построила там автомойку, кафе, автостоянку, но никаких документов на землю у неё не было, аренду она не оплачивала. Суд встал на сторону представителей мэрии.

Судебный пристав объяснил предпринимательнице, что она должна добровольно исполнить решение суда, иначе последуют принудительные меры. Женщина участок от построек не освобождала, в итоге несколько раз на неё накладывались штрафы. Их общая сумма составила 43 000 рублей.

В итоге омичка всё же освободила незаконно занятую территорию. Но из-за срыва сроков исполнения судебного решения она оплатила не только штрафы, но и исполнительный сбор.