Омичка заняла чужую землю и построила автомойку и кафе

В суд обратились чиновники мэрии с тем, чтобы обязать предпринимательницу освободить земельный участок, который она заняла незаконно рядом с улицей 2-я Солнечная. Омичка построила там автомойку, кафе, автостоянку, но никаких документов на землю у неё не было, аренду она не оплачивала. Суд встал на сторону представителей мэрии.