Нижегородские абитуриенты могут подать заявку на целевое обучение

Заявки принимаются на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», где представлены актуальные предложения от работодателей и образовательных учреждений в разных муниципалитетах области. Сейчас доступно порядка 2 тысяч предложений для будущих студентов- «целевиков».