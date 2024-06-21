В центре Красноярска до 9 июля локально перекрыли пр. Мира для работы на водопроводных сетях

Подрядчик КрасКом построит здесь новый железобетонный водопроводный колодец взамен разрушенного кирпичного и заменит участок аварийного водовода.
Новый трубопровод будут прокладывать методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) для сохранения тротуарной плитки.
С помощью специальной установки ГНБ полиэтиленовую трубу протянуть под землей из колодца в подвал административного здания.
КрасКом приносит извинения водителям и пешеходам за временные неудобства.
Об отключении холодной воды для врезки нового водопровода жителей и сотрудников офисных зданий уведомим заблаговременно.