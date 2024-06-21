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В центре Красноярска до 9 июля локально перекрыли пр. Мира для работы на водопроводных сетях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Водителей краевой столицы предупреждают об ограничении движения транспорта на 20 метрах проезжей части по правой полосе в районе пр. Мира, 51. Участок будет перекрыт до 9 июля.

Источник: КрасКом

Подрядчик КрасКом построит здесь новый железобетонный водопроводный колодец взамен разрушенного кирпичного и заменит участок аварийного водовода.

Новый трубопровод будут прокладывать методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) для сохранения тротуарной плитки.

С помощью специальной установки ГНБ полиэтиленовую трубу протянуть под землей из колодца в подвал административного здания.

КрасКом приносит извинения водителям и пешеходам за временные неудобства.

Об отключении холодной воды для врезки нового водопровода жителей и сотрудников офисных зданий уведомим заблаговременно.