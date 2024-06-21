Свыше 2,6 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси и ЕС

При этом в погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией в очередях стоят свыше 650 большегрузов. На польской границе в ПП «Козловичи» в очереди стоят 250 фур. Кроме того, на белорусско-польской границе зафиксирована и очередь из пассажирских автобусов: в пункте пропуска «Брест» их сейчас 25.