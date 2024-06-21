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Свыше 2,6 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси и ЕС

Больше всего фур находится на белорусско-литовской границе, а самая большая очередь из легковушек — на границе с Польшей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Почти 600 легковых и более 2 тысяч грузовых автомобилей скопились в очередях на границах Беларуси со странами Евросоюза, свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.

По информации ведомства, в пятницу утром очереди из легкового транспорта наблюдаются на всех направлениях. Так, в пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе насчитывается 35 авто, а на белорусско-литовской границе в ПП «Каменный Лог» и «Бенякони» — 120 и 90 машин соответственно.

В настоящий момент самые большие очереди из легкового транспорта отмечаются на польской границе, где в погранпереходе «Брест» застряли 350 машин. Что касается очередей из большегрузов, то они также имеются по всем направлениям, но самым загруженным считается литовское.

Также в двух действующих пунктах пропуска на литовском направлении в общей сложности насчитывается 1130 фур, из них 580 в «Каменном Логе» и 550 — в «Беняконях».

При этом в погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией в очередях стоят свыше 650 большегрузов. На польской границе в ПП «Козловичи» в очереди стоят 250 фур. Кроме того, на белорусско-польской границе зафиксирована и очередь из пассажирских автобусов: в пункте пропуска «Брест» их сейчас 25.

ЕС