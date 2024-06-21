Свыше 2,6 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Почти 600 легковых и более 2 тысяч грузовых автомобилей скопились в очередях на границах Беларуси со странами Евросоюза, свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
По информации ведомства, в пятницу утром очереди из легкового транспорта наблюдаются на всех направлениях. Так, в пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе насчитывается 35 авто, а на белорусско-литовской границе в ПП «Каменный Лог» и «Бенякони» — 120 и 90 машин соответственно.
В настоящий момент самые большие очереди из легкового транспорта отмечаются на польской границе, где в погранпереходе «Брест» застряли 350 машин. Что касается очередей из большегрузов, то они также имеются по всем направлениям, но самым загруженным считается литовское.
Также в двух действующих пунктах пропуска на литовском направлении в общей сложности насчитывается 1130 фур, из них 580 в «Каменном Логе» и 550 — в «Беняконях».
При этом в погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией в очередях стоят свыше 650 большегрузов. На польской границе в ПП «Козловичи» в очереди стоят 250 фур. Кроме того, на белорусско-польской границе зафиксирована и очередь из пассажирских автобусов: в пункте пропуска «Брест» их сейчас 25.