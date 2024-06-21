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В Перми запустят поезд до Закамска

В Перми запустят новый радиальный маршрут со скоростными поездами «Ласточка» от Перми II до Закамска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Для этого 20 июня было подписано соглашение между правительством Прикамья, городской администрацией, ОАО «РЖД» и ФКП «Пермский пороховой завод».

Источник: Коммерсантъ

Предполагается, что участок грузовых железнодорожных путей порохового завода перейдет в собственность АО «РЖД» для последующей модернизации. Территория Кировского района от оборонного предприятия до станции «Промучасток» будет модернизирована для пассажирской эксплуатации. Вдоль линии планируется построить не менее четырех остановок.

«Направление будет востребованным для жителей города. Новые “Ласточки” обеспечат пермякам комфортные условия поездки и значительно сократят время в пути», — отметил глава региона.