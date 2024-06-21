В Перми запустят поезд до Закамска

В Перми запустят новый радиальный маршрут со скоростными поездами «Ласточка» от Перми II до Закамска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Для этого 20 июня было подписано соглашение между правительством Прикамья, городской администрацией, ОАО «РЖД» и ФКП «Пермский пороховой завод».