В Екатеринбурге увеличили стоимость платной парковки до 50 рублей в час

Напомним, что на вчерашнем заседании транспортного комитета зампрокурора Екатеринбурга Артем Вардаян пригрозил председателю комитета Игорю Ощепкову, после его доклада о штрафниках, которым удалось избежать наказания. По словам последнего, с октября 2023 года по февраль 2024 года ГИБДД не предоставила в горадминистрацию данные ни по одному нарушителю. Вопрос вскоре удалось урегулировать напрямую с ГАИ, однако Вардаян возмутился, почему мэрия так затягивала и ни разу не обратилась в прокуратуру за помощью.