В Самарской области проведут масштабные рейды в выходные

В ближайшие выходные в Самарской области пройдут масштабные рейды. Профилактические мероприятия анонсировали в ГУ МВД России по Самарской области.
— В мероприятиях принимают участие сотрудники органов внутренних дел, народные дружинники и работники частных охранных организаций, сотрудники Росгвардии по Самарской области, — уточнила пресс-служба ведомства.
Рейды будут направлены на выявление нарушений в разных сферах, от раскрытия преступлений, которые совершают в общественных местах, до пресечения нарушений правил дорожного движения.