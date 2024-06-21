Самая умная выпускница Астаны дала советы, как удачно сдать ЕНТ

— Конечно, к экзаменам нужно готовиться тщательно и заблаговременно. Необходим распорядок дня, который поможет организовать учебный процесс. Важно уделять по несколько часов на каждый предмет, чтобы обеспечить глубокое понимание материала. Не стоит ограничиваться простым заучиванием тестов. Важно читать учебники, выписывать ключевые моменты и делать конспекты. Мне это очень помогло. Например, я выбрала математику и каждый день старалась самостоятельно решать задачи и примеры. Это не только улучшило мои навыки, но и повысило уверенность в своих силах. По географии мне пришлось уделять особое внимание написанию конспектов и изучению карты. Это было необходимо для того, чтобы запомнить все детали и уметь применять знания на практике.