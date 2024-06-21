Куда пойти 21−23 июня: фестиваль старинной музыки, графика эпохи Дюрера в Эрмитаже и концерты «Кино»

Мариинский театр приготовил тематическую программу ко Дню памяти и скорби. В субботу на второй сцене дают балет «Барышня и хулиган». Музыка для него взята из трех балетов Дмитрия Шостаковича — «Болт», «Золотой век» и «Светлый ручей». Также в партитуру были включены фрагменты из музыки Шостаковича к кинофильмам. Под взглядами публики оживёт история «о нравственном перерождении Хулигана под влиянием незнакомого ему прежде чувства любви». Сразу после зритель увидит второй балет на музыку Шостаковича — «Ленинградская симфония». Приступая к постановке этого балета, хореограф Игорь Бельский выстроил танцевальную структуру, аналогичную музыкальной. На протяжении всего действия сцена остаётся почти пуста, друг друга сменяют не масштабные декорации на тему блокады, а лишь емкие задники-плакаты. И «Барышню и хулигана», и «Ленинградскую симфонию» в театре показывают только в праздничные даты.