В Красноярске специалисты назвали только одно безопасное место для купания

В Красноярске на сегодняшний день есть только одно официально разрешенное место для купания — на острове Татышев, западнее Октябрьского моста. Там, где оборудована зона отдыха с пляжем.
И все. Потому что, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, к специалистам ведомства не поступило более ни одной новой заявки. Ни от местных властей, ни от арендаторов участков близ водоемов. Ни одного запроса на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на водный объект.
Так что красноярцы, которые решат купаться где-то, помимо обозначенного места на острове Татышев, будут делать это на своей страх и риск.