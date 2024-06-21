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В Красноярске специалисты назвали только одно безопасное место для купания

В Роспотребнадзор не поступило ни одной новой заявки на проверку воды в водоемах.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на сегодняшний день есть только одно официально разрешенное место для купания — на острове Татышев, западнее Октябрьского моста. Там, где оборудована зона отдыха с пляжем.

И все. Потому что, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, к специалистам ведомства не поступило более ни одной новой заявки. Ни от местных властей, ни от арендаторов участков близ водоемов. Ни одного запроса на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на водный объект.

Так что красноярцы, которые решат купаться где-то, помимо обозначенного места на острове Татышев, будут делать это на своей страх и риск.

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