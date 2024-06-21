В Красноярске специалисты назвали только одно безопасное место для купания

И все. Потому что, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, к специалистам ведомства не поступило более ни одной новой заявки. Ни от местных властей, ни от арендаторов участков близ водоемов. Ни одного запроса на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на водный объект.