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Узбекистан поднялся в рейтинге ФИФА на две позиции

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сборная Узбекистана в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на две позиции и заняла 62 место, передает корреспондент Podrobno.uz.

«Соседями» нашей команды ы рейтинге стали сборные Конго и Финляндии.

Интересно, что наша сборная опережает в этом списке сборные других стран центральноазиатского региона.

Лидирует в рейтинге, объединяющем 210 сборных, Аргентина, на последнем месте — Сан-Марино.

В десятке лидеров произошли замены: Бразилия обошла Англию и заняла четвертое место, а Хорватия обошла Италию в борьбе за девятое место.

Напомним, что в апреле этого года сборная Узбекистана по футболу заняла 64 место в рейтинге ФИФА, а в феврале — 66.

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