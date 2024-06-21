Узбекистан поднялся в рейтинге ФИФА на две позиции

«Соседями» нашей команды ы рейтинге стали сборные Конго и Финляндии.
Интересно, что наша сборная опережает в этом списке сборные других стран центральноазиатского региона.
Лидирует в рейтинге, объединяющем 210 сборных, Аргентина, на последнем месте — Сан-Марино.
В десятке лидеров произошли замены: Бразилия обошла Англию и заняла четвертое место, а Хорватия обошла Италию в борьбе за девятое место.
Напомним, что в апреле этого года сборная Узбекистана по футболу заняла 64 место в рейтинге ФИФА, а в феврале — 66.