В Ростовской области еще две выпускницы набрали максимальные баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 20 июня.
Дончанки получили максимальные баллы по русскому языку и обществознанию. Сегодня в регионе 115 работ написаны на максимальный балл. А три выпускника смогли сдать по два экзамена на 100 баллов — это выпускница из Егорлыкского района и две из Ростова-на-Дону.
Отметим, что следующие результаты станут известны 25 июня. Ребята узнают свои баллы по иностранным языкам, истории, биологии, а также результаты экзаменов, которые участники сдали в первый резервный день 13 июня.