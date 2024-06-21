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В Ростовской области еще две выпускницы набрали максимальные баллы на ЕГЭ

В Ростовской области увеличилось число мультистобалльников по результатам ЕГЭ.

Источник: правительство Ростовской области

В Ростовской области еще две выпускницы набрали максимальные баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 20 июня.

Дончанки получили максимальные баллы по русскому языку и обществознанию. Сегодня в регионе 115 работ написаны на максимальный балл. А три выпускника смогли сдать по два экзамена на 100 баллов — это выпускница из Егорлыкского района и две из Ростова-на-Дону.

Отметим, что следующие результаты станут известны 25 июня. Ребята узнают свои баллы по иностранным языкам, истории, биологии, а также результаты экзаменов, которые участники сдали в первый резервный день 13 июня.

образование