В Ростовской области еще две выпускницы набрали максимальные баллы на ЕГЭ

Дончанки получили максимальные баллы по русскому языку и обществознанию. Сегодня в регионе 115 работ написаны на максимальный балл. А три выпускника смогли сдать по два экзамена на 100 баллов — это выпускница из Егорлыкского района и две из Ростова-на-Дону.