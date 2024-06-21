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Большинство водоемов в Гагаузии находятся в плачевном состоянии

Всего пять водных объектов в Гагаузии соответствуют требованиям безопасности.

Источник: Sputnik.md

КОМРАТ, 21 июн — Sputnik. Состояние 13 из 18 водоемов Гагаузии является неудовлетворительным, они могут представлять опасность для людей и близлежащих зданий, к таким выводам пришли члены комиссии управления агропромышленного комплекса.

В аварийном состоянии находится водохранилище села Котовское и плотины сел Дезгинжа и Бешалма.

Состояние еще десяти водоемов в Гагаузии оценивается как неудовлетворительное. В основном речь идет о промоинах плотин, нерабочих шлюзах для сброса воды. Кроме того, у многих водохранилищ и прудов отсутствуют техпаспорта и инструкции по эксплуатации.

Власти обязали собственников и пользователей водных объектов устранить нарушения, а также закупить материалы и средства защиты от возможных наводнений.