Большинство водоемов в Гагаузии находятся в плачевном состоянии

КОМРАТ, 21 июн — Sputnik. Состояние 13 из 18 водоемов Гагаузии является неудовлетворительным, они могут представлять опасность для людей и близлежащих зданий, к таким выводам пришли члены комиссии управления агропромышленного комплекса.
В аварийном состоянии находится водохранилище села Котовское и плотины сел Дезгинжа и Бешалма.
Состояние еще десяти водоемов в Гагаузии оценивается как неудовлетворительное. В основном речь идет о промоинах плотин, нерабочих шлюзах для сброса воды. Кроме того, у многих водохранилищ и прудов отсутствуют техпаспорта и инструкции по эксплуатации.
Власти обязали собственников и пользователей водных объектов устранить нарушения, а также закупить материалы и средства защиты от возможных наводнений.