Большинство водоемов в Гагаузии находятся в плачевном состоянии

Состояние еще десяти водоемов в Гагаузии оценивается как неудовлетворительное. В основном речь идет о промоинах плотин, нерабочих шлюзах для сброса воды. Кроме того, у многих водохранилищ и прудов отсутствуют техпаспорта и инструкции по эксплуатации.