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В выходные дни в Воронежской области пройдут кратковременные дожди

Температура воздуха в субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, не поднимется выше 28 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 3 м/с 69% 766 мм рт. ст. +23°

Погоду области определит циклон. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.

Сегодня, в пятницу, 21 июня, в Воронежской области будет облачно с прояснениями. Днем возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 8−13 м/с с порывами до 20 м/с. Температура воздуха днем ожидается от 19° до 24°.

В Воронеже днем пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 23°.

В субботу, 22 июня, по области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с с порывами до 15 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 22−27°.

В Воронеже переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью 12−14°, днем 24−26°.

В воскресенье, 23 июня, на территории региона облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 8−13 м/с. Температура ночью 11−16°, днем 23−28°.

В Воронеже ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 13−15°, днем 25−27°.

Самый жаркий день 21 июня наблюдался в 1975 году, тогда зафиксировали 35° в тени. Самое холодное 21 июня — в 1979 году, воздух в тот день прогрелся не выше 7,2°.