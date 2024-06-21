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В Краснодаре обновился суточный рекорд по жаре

Жара до +36 градусов в Краснодаре 20 июня обновила суточный рекорд.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 3 м/с 78% 766 мм рт. ст. +22°

В Краснодаре обновился суточный рекорд по жаре. Его установили 20 июня. Тогда температура воздуха в краевой столице повысилась до +36 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 64 года назад. В 1960 году воздух прогрелся до +34,3 градусов.

«21 июня в регион, по восточной периферии антициклона, пришли относительно прохладные воздушные массы. В такой ситуации облаков в небе будет немного и обойдется без осадков», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 21 июня столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. Ветер поднимется до 5 — 10 метров в секунду.