В Краснодаре обновился суточный рекорд по жаре. Его установили 20 июня. Тогда температура воздуха в краевой столице повысилась до +36 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 64 года назад. В 1960 году воздух прогрелся до +34,3 градусов.