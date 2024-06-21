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Не только ливень: новый прогноз на 23 июня дали синоптики для Владивостока

Удар непогоды окажется максимальным.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 3 м/с 78% 766 мм рт. ст. +22°
Источник: Freepik

Новый прогноз на 23 июня дали синоптики для Владивостока. Приморцев ожидает не только ливень, но и еще неприятный погодный сюрприз, передает метеорологический портал Gismeteo.

В воскресенье, 23 июня, удар непогоды в городе окажется максимальным. По данным сайта, за сутки ожидается около 17 мм осадков.

Кроме ливня на столицу ДФО в последний выходной обрушится и жесткий ветер. Порывы его будут достигать 18 м/с, что по шкале Бофорта приравнивается к очень крепкому ветру, который может даже ломать ветки деревьев.

Отметим, что неблагоприятная погода ожидается в городе с 22 июня — начнется дождь, который надолго задержится в городе.