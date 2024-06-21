В кузбасских Топках похоронили жестоко убитую 12-летнюю девочку, сообщает корреспондент kuzbass.aif.ru с места событий. Попрощаться с ней пришли множество её ровесников — друзей, знакомых и одноклассников. В руках у людей — игрушки. Возле могилы виднеется множество венков с тёплыми словами о покойной. Девочку похоронили рядом с могилой родственницы. На белом надгробии по соседству та же фамилия и даты: урождённая в 1956 и умершая в 2021 году. Надпись коротко и ёмко отражает настроение всех собравшихся и по отношению к погибшему ребёнку: «Любим, помним, скорбим».