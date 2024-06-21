Парки в Москве возобновили работу после закрытия из-за непогоды

«Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок», — сказано в сообщении.
Также вновь готов принимать посетителей и Московский зоопарк. В своем телеграм-канале зоосад подчеркнул, что работа осуществляется в штатном режиме.
Днем 20 июня на Москву обрушился десятибалльный шторм. Из-за урагана в столице погибли два человека, еще 18 госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты получают необходимую медпомощь в полном объеме, врачи проводят весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий.
Из-за сильного ливня в столице временно приостановили работу парки и фестивальные площадки.