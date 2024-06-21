В Минске движение закроют на проспекте Дзержинского, проинформировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве отметили, что по причине замены асфальтобетонного покрытия на проспекте Дзержинского (речь идет про участок от 2-го переулка Розы Люксембург до улицы Хмелевского) с 22.00 20 июня и до 05.00 24 июня будет закрыто движение для транспортных средств.
Уточняется, что движение по нечетной стороне названного участка будет закрыто для транспорта, за исключением общественного и специального, с 22.00 21 июня до 19.00 22 июня. А для всех видов транспорта — с 05.00 до 19.00 23 июня.
По четной стороне на указанном участке движение будет закрыто для транспорта, но за исключением общественного и специального, с 08.00 22 июня до 05.00 23 июня. Для всех видов транспорта движение будет ограничено с 15.00 23 июня до 05.00 24 июня.
В ГАИ уточнили, что объехать озвученный участок можно будет по улицам Кальварийской, Бобруйской, Клары Цеткин. Также называются улицы Железнодорожная, Харьковская и проспект Жуков.