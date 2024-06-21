В центре Омска и торговых комплексах пропадет вода

Как пояснили в компании «Росводоканал Омск», на водопроводе по улице Гусарова-Фрунзе пройдут ремонтные работы. Из-за этого с 11:00 до 24:00 не будет воды более чем в трех десятках жилых домов и административных зданий. В их числе офисные и торговые центры, к примеру «Омский» и «Флагман».
Под отключение попали следующие объекты:
Ул. Интернациональная, 43; Ул. Гусарова, 2, 4, 4к1, 4/1а, 4к2, 7, 13, 12, 12а, 14, 14/2, 16, 18, 27, 29, 33 к3, 33к5, 33к15; Ул. Чапаева, 111; Ул. Фрунзе, 80, 89, 93, 101; Ул. Косарева, 103а, 117; Ул. Чернышевского, 2/1, 2к3; Ул. Рабиновича, 119, 124, 132/134; Ул. Булатова, 99, 100, 103, 105, 105/1.
*Список представлен водоканалом и может измениться.