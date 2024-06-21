В центре Омска и торговых комплексах пропадет вода

Как пояснили в компании «Росводоканал Омск», на водопроводе по улице Гусарова-Фрунзе пройдут ремонтные работы. Из-за этого с 11:00 до 24:00 не будет воды более чем в трех десятках жилых домов и административных зданий. В их числе офисные и торговые центры, к примеру «Омский» и «Флагман».