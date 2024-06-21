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Священник из Новосибирска рассказал о Троице и ее традициях

Что можно и нельзя делать в Троицу: рассказал новосибирский священник.

Источник: Сиб.фм

Как пишет портал АиФ-Новосибирск со ссылкой на слова священника Дмитрия Бабкина из Каинской епархии, существует несколько традиций в важный православный праздник Святой Троицы.

Так, по словам священника, церковное название праздника — Сошествие Святого Духа на Апостолов. Через 50 дней после Воскресения Христова на апостолов сошел Святой Дух.

В этот день принято украшать храмы и церкви травкой, ветками и букетами цветов.

«Праздник еще называют Днем рождения Церкви, потому что в этот день апостолы выходят на самостоятельную проповедь и начинают нести благую весть», — рассказал священник.

Напомним, что в Новосибирске река Обь затопила парк «Арена».

религии