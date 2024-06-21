Митрополит Дионисий напомнил омичам, чего нельзя делать на Троицу

В воскресенье, 23 июня, православные будут отмечать День Святой Троицы. Это один из 12 главных православных праздников. Вопрос о том, чего нельзя делать на Троицу, волнует многих. Ответ дал митрополит Омский и Таврический Дионисий.
«На Троицу категорически нельзя делать всего того, чего категорически нельзя делать и в течение любого дня нашей земной жизни. То есть категорически нельзя преступать закон Христов, категорически нельзя нарушать заповеди», — подчеркнул владыка в эфире программы «Благовест. Слово пастыря».
«Пожалуй, самый эффективный способ разрушить праздничное настроение — это поругаться. С родителями, с мужем, женой, с соседями, просто где-то в общественном транспорте, на дороге, на работе. Нужно постараться сохранить мир в этот святой день со всеми, и тогда почувствуешь результат», — рассказал митрополит Дионисий.
Что касается работы, то по старой традиции на Троицу всегда старались освободиться от каких-либо дел, чтобы сходить в храм. Но митрополит Дионисий отметил, что на неотложную работу выходить нужно, однако о празднике забывать нельзя.
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