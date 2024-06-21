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Митрополит Дионисий напомнил омичам, чего нельзя делать на Троицу

Что касается работы, то на неотложную работу выходить нужно.

Источник: Om1.ru

В воскресенье, 23 июня, православные будут отмечать День Святой Троицы. Это один из 12 главных православных праздников. Вопрос о том, чего нельзя делать на Троицу, волнует многих. Ответ дал митрополит Омский и Таврический Дионисий.

«На Троицу категорически нельзя делать всего того, чего категорически нельзя делать и в течение любого дня нашей земной жизни. То есть категорически нельзя преступать закон Христов, категорически нельзя нарушать заповеди», — подчеркнул владыка в эфире программы «Благовест. Слово пастыря».

Он также объяснил, что на Троицу нельзя ни с кем ругаться, ведь это праздник духовного единства, когда именно на духовном уровне ощущается связь не только с теми, кто родной по крови, но и с теми, кто един в вере.

«Пожалуй, самый эффективный способ разрушить праздничное настроение — это поругаться. С родителями, с мужем, женой, с соседями, просто где-то в общественном транспорте, на дороге, на работе. Нужно постараться сохранить мир в этот святой день со всеми, и тогда почувствуешь результат», — рассказал митрополит Дионисий.

Что касается работы, то по старой традиции на Троицу всегда старались освободиться от каких-либо дел, чтобы сходить в храм. Но митрополит Дионисий отметил, что на неотложную работу выходить нужно, однако о празднике забывать нельзя.

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