В предстоящие выходные июнь в Хабаровском крае наконец повернёт на лето

На следующей неделе температуры станут расти. В понедельник еще сохранится северо-восточный ветер, а вот со вторника Охотский антициклон уходит в восточные территории, поэтому подует южный и юго-восточный ветер. К нам пробьются воздушные массы с запада, а потому температурный фон повысится. Со среды ночью будет уже до +15…+20, днем +23…+28 градусов. Вот тогда мы и почувствуем настоящее лето! Без дождей, конечно, не обойдется, но они будут летними — непродолжительными и теплыми. Нынешний прохладный июнь — не редкость в нашем крае. Последний раз нечто подобное у нас происходило в 2020 году.