В предстоящие выходные июнь в Хабаровском крае наконец повернёт на лето

Кажется, дождались! С воскресенья начнется постепенный перелом погоды, во всяком случае прекратятся дожди и станет немного теплее. А вот со среды 26 июня температуры повысятся до летних! Так что осталось ждать совсем недолго.
В предстоящие выходные в крае сохранится неустойчивая погода, в субботу продут небольшие дожди, в воскресенье на большей части территории без существенных осадков, и только в южных районах — местами кратковременные дожди.
Сохраняется северо-восточный ветер 7−12 метров в секунду, ночной фон температур — от +7до +14 градусов, на севере +3…+10, дневной +17…+25 градусов, на севере +10…+15.
— В Хабаровске в выходные дни ожидается погода без осадков, ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду, в ночь на субботу температура воздуха +11…+13 градусов, в воскресенье +9…+11, дневные температуры в субботу +17…+19, в воскресенье +21…+23, — рассказала нашему изданию начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
На следующей неделе температуры станут расти. В понедельник еще сохранится северо-восточный ветер, а вот со вторника Охотский антициклон уходит в восточные территории, поэтому подует южный и юго-восточный ветер. К нам пробьются воздушные массы с запада, а потому температурный фон повысится. Со среды ночью будет уже до +15…+20, днем +23…+28 градусов. Вот тогда мы и почувствуем настоящее лето! Без дождей, конечно, не обойдется, но они будут летними — непродолжительными и теплыми. Нынешний прохладный июнь — не редкость в нашем крае. Последний раз нечто подобное у нас происходило в 2020 году.
— Мы подвели итоги второй декады июня, в этом году она оказалась на пять градусов ниже нормы, — объяснила Галина Брынцева. — В 2020 году на большей части территории края она оказалась ниже нормы на четыре градуса. И если сейчас основной холод накрыл центральные и южные районы, в северных районах эти отклонения были меньше, а вот в 2020 году на севере температура воздуха была на шесть-семь градусов ниже привычных значений.
По словам синоптика, Хабаровск очень реагирует на северо-восточный ветер. К примеру, 19 июня в краевом центре воздух прогрелся до +17 градусов, а в Бикинском и Вяземском районах столбики термометров поднялись до +27 градусов. Уровень Амура у Хабаровска 220 сантиметров, в 2023 году в это время река была на отметке 65 сантиметров, сегодня температура воды 14,8 градусов. В ближайшие двое суток ожидается подъем воды на 50−60 сантиметров.