Во Владивостоке Авроровская остается непроездной ещё на две недели

Во Владивостоке на улице Авроровская продолжаются масштабные дорожные работы. Теперь здесь не только ремонтируют асфальт, но и занимаются модернизацией системы ливневой канализации. На этой неделе работы расширились от дома № 10 до № 17, где дорожники укладывают новые трубы, чтобы улучшить отвод воды во время сильных дождей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что существующая сеть в период осадков не справлялась со сбором воды, что создавало неудобства для водителей и пешеходов. С устройством новой ливневки от дома № 17 до № 21, где предстоит замена 350 метров старых труб, ситуация заметно улучшится. Этот этап работ, как ожидается, займет около десяти дней.
В связи с ремонтными работами на участке от дома № 17 до № 21 вводятся временные ограничения для парковки и движения транспорта. Несмотря на планы завершить работы на участке от дома № 10 до № 17 до конца текущей недели, предстоящий циклон может сдвинуть сроки. Но сразу после улучшения погоды работы продолжат на следующем участке.
Напомним, улицы Авроровскую, Иманскую и Комсомольскую в этом году капитально ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Здесь до 31 августа отремонтируют проезжую часть, благоустроят тротуары, восстановят сети инженерных коммуникаций, приведут в порядок прилегающую дорожную инфраструктуры и выполнят другие необходимые работы.