Во Владивостоке Авроровская остается непроездной ещё на две недели

Во Владивостоке на улице Авроровская продолжаются масштабные дорожные работы. Теперь здесь не только ремонтируют асфальт, но и занимаются модернизацией системы ливневой канализации. На этой неделе работы расширились от дома № 10 до № 17, где дорожники укладывают новые трубы, чтобы улучшить отвод воды во время сильных дождей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.