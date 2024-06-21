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В Кузбассе девочек с 12 лет будут прививать от ВПЧ

Приказ подписал министр здравоохранения региона.

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов подписал приказ о введении профилактических прививок для девочек против вируса папилломы человека. Согласно документу, медицинские организации обязаны прививать девочек с 12 лет. Вакцинация будет проводиться в соответствии с инструкцией по применению прививки. Медицинские учреждения должны ежемесячно отчитываться о проведении вакцинации и сообщать о всех случаях отказа, указывая причины, будь то недоверие к медицине, незнание о проблеме ВПЧ, религиозные убеждения или другие факторы.