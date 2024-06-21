Опубликовано обращение экс-депутата Прикамья Белых после освобождения

Обращение экс-депутата Заксобрания Пермского края Никиты Белых после освобождения из колонии, опубликовал телеграм-канал SHOT.
Осуждённый на восемь лет колонии строгого режима бывший депутат Прикамья и экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года. Он находился в заключении по решению суда по делу о взятке.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 21 июня мужчина передал обращение, в котором рассказал о том, что находится на свободе и планирует провести больше времени с семьёй.
«Большое спасибо, что нашли возможность встретить меня. Здоровье и самочувствие у меня нормальное. В дальнейших планах — приоритет семье, детям, работе», — сказано в обращении.
«Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации (все эти годы без Интернета, последние два года без ТВ, а последние два месяца еще и без сервиса переписки), поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться», — указано в послании Никиты Белых.
Мужчина отметил, что в дальнейшем планирует принять участие в заседания по делу, которое рассматривается в его отношении в Кировском областном суде.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о возможных сферах, в которых может реализоваться Никита Белых после освобождения. Эксперты предполагают, что он займётся здоровьем и может обратиться к общественной деятельности. По словам близких бывшего депутата ЗС Пермского края, он может заняться научной деятельностью и не планирует возвращаться в политику.