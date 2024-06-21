Опубликовано обращение экс-депутата Прикамья Белых после освобождения

Осуждённый на восемь лет колонии строгого режима бывший депутат Прикамья и экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года. Он находился в заключении по решению суда по делу о взятке.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, 21 июня мужчина передал обращение, в котором рассказал о том, что находится на свободе и планирует провести больше времени с семьёй.

«Большое спасибо, что нашли возможность встретить меня. Здоровье и самочувствие у меня нормальное. В дальнейших планах — приоритет семье, детям, работе», — сказано в обращении.

В послании бывший губернатор отметил, что в ближайшее время не планирует давать интервью и отвечать на вопросы. По его словам, ему необходимо узнать о том, что произошло в стране за восемь лет, которые он находился в колонии.