В Омске спасают сироту, который лишился жилья и денег

«АиФ в Омске» продолжает следить за историей сироты, который лишился двух квартир и влез в долги. В Кировском районном суде г. Омска состоялось заседание по делу Александра Арбузова. Ответчиком по делу о мошенничестве выступал предприниматель Юрий Бондаренко.
Корреспондент omsk.aif.ru посетил заседание суда.
Любимый сирота
Печальная история сироты Александра Арбузова началась с омского детского дома, куда мальчик попал сразу из дома родильного. О его матери известно только то, что её зовут Елена, она родила и сразу отказалась от сына. Саша скитался по детским домам, сколько их было — он уже и не помнит. В 7 лет мальчика определили в адаптивную школу-интернат № 16, где он познакомился с воспитательницей Валентиной Августовной.
Женщина сильно привязалась к мальчику, начал брать его домой на выходные, Саша познакомился с её мужем Григорием Григорьевичем. У мальчика неполное развитие психики. Он был в числе нескольких детей, которых должны были переводить в Кировский психоневрологический интернат на пожизненное попечение государства. Но Валентина Августовна не позволила. Женщина помогла Саше окончить сельскохозяйственный техникум и училище.
Настоящая семья
Воспитательница и её муж стали для Саши настоящей семьёй. Он так и называет их — моя бабушка, мой дедушка. Вспоминает, как ездили все вместе отдыхать в Алтайский край. Шесть раз. Они все вместе приезжали на озеро Яровое, жили там и купались. Это самые яркие воспоминания его жизни, рассказывает omsk.aif.ru собкор РГ Наталья Граф — на данный момент официальный представитель Александра.
Валентина Августовна помогла Саше получить квартиру от государства — её дали в Рябиновке. Но туда мальчик не переехал, после окончания учёбы остался жить с бабушкой и дедушкой. Соседи по Рябиновке вспоминают, что Валентина Августовна очень переживала, оставляла всем свой номер телефона, если Саша ночевал в Рябиновке — звонила, беспокоилась.
Но всё изменилось, когда Валентина Августовна умерла. Тогда Григорий Григорьевич продал свой трейлер и купил однокомнатную квартиру в Красноярке, куда перебрался вместе с Сашкой. Эту квартиру он оставил своему названному внуку в наследство после смерти. Кроме Саши из наследниц у деда была только внучка, и она не возражала, ведь сирота помогал её бабушке и дедушке. После смерти Валентины Августовны он ухаживал за Григорием Григорьевичем.
Когда дедушка умер, Александр похоронил его, взяв деньги с карты дедушки, ведь своих у него никогда не было. В период учёбы у него пропали все накопившиеся сбережения, которые полагались ему как выпускнику детдома. Куда — неизвестно. После похорон Александр взялся делать ремонт в квартире, которую ему завещал дедушка. Однако выяснилось, что он пока не собственник. В наследство ведь вступать надо, а Саша этого не знал.
Наследство раздора
Сирота обратился к нотариусу, которая заявила, что теперь надо вступать в наследство через суд. Тут же объявилась внучка дедушки, которая вступила в наследство вовремя. Ей Григорий Григорьевич оставил квартиру в городе, долю в ещё одной квартире, три гаража, две машины, плюс все сбережения. Последние-то и вызвали у неё вопросы, ведь Саша потратил 350 тысяч с карты дедушки. Внучка потребовала вернуть средства.
На этот момент у Саши была квартира в Рябиновке, которая досталась ему от государства. Квартира в Красноярке, где Саша делал ремонт, пока ему не принадлежала. Своих денег у него нет, и теперь образовался долг.
Саша признал долг и пообещал его вернуть. Но денег у него не было. Наталья Граф рассказала, что сирота пытался работать, но как только люди узнавали о диагнозе — тут же его выгоняли. Саша голодал. Помогали друзья, которые начали подкармливать и звать с собой на подработку. Так и выживал. Но 350 тысяч у Саши не было.
Продать квартиру — отдать долг
За помощью Саша обратился к своей знакомой Галине Семёновне, с которой подружился, пока лежал в больнице. Та пообещала, что ему поможет её сын Юрий Бондаренко, который является бизнесменом и меценатом. Арбузов привёз ему все документы и подписал доверенность на продажу квартиры в Красноярке. Александр надеялся с этих денег отдать долг, остальные деньги положить на счёт, а жить в Рябиновке.
«Однако, как выяснилось, услуги сына Галины Семёновны оказались очень дорогими. Она начала требовать деньги, которых у Саши не было. По словам Саши, Галина Семёновна говорила, что суд затягивается, поэтому и продажа квартиры тоже. Саша спрашивает — а где ему взять деньги? Твои проблемы, отвечает знакомая», — рассказала Наталья Граф.
Новые долги
Тогда Саша оформил несколько займов через интернет. Взял в долг у Котова Артема Валерьевича из Магнитогорска 300 тысяч под залог квартиры в Рябиновке. Причём интересно, что Саша в августе приватизировал квартиру, а в сентябре взял заём. По словам Арбузова, в приватизации ему никто ему не помогал, всё сделал сам.
Однако Наталья Граф уверена, что это не так. Саша планировал стать собственником квартиры в Красноярке, продать её, погасить долг перед внучкой и закрыть заём.
На этот момент у Саши была квартира в Рябиновке (в залоге), квартира в Красноярке (не вступил в наследство), долг перед внучкой и микрозаймы.
Позже Саша узнал, что его квартиру в Красноярке уже продали. По словам полицейских, квартира продана за 920 тысяч рублей. 352 200 рублей ушло внучке. А 557 700 рублей — сыну знакомой Семёновны, сообщает Наталья Граф. Денег не было, заём, который Саша брал у Котова под залог квартиры, гасить нечем. Квартиру выставили на торги. В итоге Александр остался без обеих квартир.
Скандал и психбольница
Расстроившись, Алаксандр решился поговорить с Галиной Семёновной, по чьей милости остался на улице. Но всё закончилось психбольницей.
"На следующий день он берет одноклассников и вместе с ними едет за документами к своей знакомой. А той дома нет. Ребята уже собирались уходить несолоно хлебавши, как вдруг Галина Семёновна подъезжает на машине с соседом. А следом сыновья Семёновны и полиция.
В сумке у Сашки находят молоток, всю бригаду грузят в машину и везут в отдел. Сашка говорит, что молоток для калыма был, гараж разбирать. В итоге к вечеру за Сашкой приезжает психиатрическая скорая. Дальше он ничего не помнит", — рассказала Наталья Граф.
Через пять месяцев после этих событий воспитательница детского дома позвонила Наталье Граф и рассказала, что к ним пришёл мужчина с вещами Саши. Это оказался новый хозяин квартиры в Рябиновке, который купил её на торгах. Соседи подсказали ему: чтобы разыскать Сашу, нужно звонить в интернат, где он когда-то жил.
Заведено уголовное дело
К спасению Саши подключились общественные организации и нынешний представитель — Наталья Граф. Встретив Арбузова из больницы, общественники смогли устроить его в социальную гостиницу на три месяца.
Кроме того, выйдя из психбольницы, Александр остался в одних трусах и шлёпках. Неравнодушные омичи тут же помогли ему купить одежду, необходимую посуду. Александр даже пытался вязать шапки на продажу, чтобы хоть как-то заработать денег.
Сразу после вызволения Александра его официальный представитель Наталья Граф обратилась в СУ СК России по Омской области. После составления заявления следственные органы начали проверку. Результаты следствия поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
25 июля 2023 года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). 26 июля, как поделилась с omsk.aif.ru Наталья Граф, Александра признали потерпевшим по уголовному делу. Начались следственные действия. Уголовное дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«Мама хотела доброе дело сделать»
В данное время судебные тяжбы продолжаются. Корреспондент omsk.aif.ru посетил заседание суда по делу Арбузова и пообщался с Юрием Бондаренко, который обвиняется в мошенничестве. Он тщательно подготовился к заседанию, принеся с собой внушительную сумку с документами. Среди них были грамоты и благодарственные письма, рассказал Бондаренко omsk.aif.ru.
Сторона обвинения настаивает на том, что Бондаренко умышленно обманул сироту, чтобы присвоить его деньги. Однако сам предприниматель уверяет, что никого не обманывал. Он рассказал, что его мать Галина Семёновна — очень добрый человек. Она была знакома с Александром, и когда узнала, что тот попал в беду, тут же обратилась к сыну за помощью. Она попросила помочь найти для Саши адвокатов, которые бы помогли сироте получить квартиру.
В разговоре с корреспондентом omsk.aif.ru Бондаренко уверяет, что никого не обманывал. Однако это уже будет решать суд.