В Омске спасают сироту, который лишился жилья и денег

Когда дедушка умер, Александр похоронил его, взяв деньги с карты дедушки, ведь своих у него никогда не было. В период учёбы у него пропали все накопившиеся сбережения, которые полагались ему как выпускнику детдома. Куда — неизвестно. После похорон Александр взялся делать ремонт в квартире, которую ему завещал дедушка. Однако выяснилось, что он пока не собственник. В наследство ведь вступать надо, а Саша этого не знал.