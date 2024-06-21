Поколения одной семьи в Приморье поделились секретами семейного счастья

Во Владивостоке на конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» отметили участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».
Сертификат на 100 тысяч рублей получили пятеро победителей — в номинациях «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья», «Семья — хранители традиции», «Золотая семья». В 2024 году в честь Года семьи на конкурсе учредили и приз зрительских симпатий.
Большинство зрительских голосов в номинации «Золотая семья» достались супружеской паре Юрия и Галины Киселевых, проживших в браке 55 лет. На церемонию награждения приехали дети, внуки и правнук.
«Мы так гордимся своими родителями! — делится дочь пары Ирина Киселева. — Когда готовились к конкурсу, ещё больше сплотились. Мы вновь пережили счастливые мгновения детства, эти чувства незабываемы! За нас голосовало огромное количество людей из разных городов и стран. Всех благодарим».
"В итоге я издала специальный сборник, а папа читает стихи врачам, приходя на приём и обследование, — улыбается Ирина.
«Миром правит любовь, — утверждает вторая дочь “золотых” супругов Елена. — У нас в нескольких поколениях никто не разводится; 18 лет вместе, 32 года вместе, 55 и так далее».
Секрет прочного семейного союза от Киселевых оказался на первый взгляд простым.
«Во второй половине нужно видеть только хорошие черты. И помнить, главный в семье тот, кто моет посуду!» — добавила Галина Гавриловна.