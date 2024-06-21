Поколения одной семьи в Приморье поделились секретами семейного счастья

Сертификат на 100 тысяч рублей получили пятеро победителей — в номинациях «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья», «Семья — хранители традиции», «Золотая семья». В 2024 году в честь Года семьи на конкурсе учредили и приз зрительских симпатий.

Большинство зрительских голосов в номинации «Золотая семья» достались супружеской паре Юрия и Галины Киселевых, проживших в браке 55 лет. На церемонию награждения приехали дети, внуки и правнук.

«Мы так гордимся своими родителями! — делится дочь пары Ирина Киселева. — Когда готовились к конкурсу, ещё больше сплотились. Мы вновь пережили счастливые мгновения детства, эти чувства незабываемы! За нас голосовало огромное количество людей из разных городов и стран. Всех благодарим».

Юрий Анатольевич рассказывает о крепости семьи, где помощь и взаимовыручка не пустые слова. Когда он пережил инсульт, на ноги подняли дети. Два год не разговаривал, пока по совету дочери — медицинского работника — не стал заучивать стихи.