Как пережить «сезон змей» в Приморье: мифы и правда о ползучей угрозе

«Например, когда Русский остров был без моста, там было, к примеру, 100 змей, а отдыхающих — 20. Встреч с ними, по понятным причинам, было гораздо меньше. Сейчас здесь живут все те же 100 особей, но приезжают уже 2000 туристов. На единицу площади людей стало много. И если раньше, рептилии жили, как хотели и могли ползти туда, куда им нужно, то теперь им нужно пробираться через человека. На самом деле активизировались люди, а не змеи», — поясняла герпетолог.