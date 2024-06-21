Как пережить «сезон змей» в Приморье: мифы и правда о ползучей угрозе

В Приморье с наступлением июня вместе с летним теплом начинается и «сезон змей». Эти скрытные рептилии начинают активно перемещаться, появляясь не только в лесных массивах и на дачных участках, но и в густонаселенных районах, у детских площадок и прямо возле жилых домов. ИА PrimaMedia выяснило, что думают о ситуации специалисты, как защитить себя при неожиданной встрече с этими хладнокровными существами и что делать, если укус уже произошел.
Виды змей в Приморье: кого опасаться
На территории края встречается большое количество змей, но человеку следует избегать трех видов: сахалинскую гадюку, уссурийского и каменистого щитомордника. Эти пресмыкающиеся представляют определенную угрозу для здоровья человека, поэтому, отправляясь в лес, лучше заранее побеспокоиться и об аптечке с противоядием, и о знаниях относительно того, как выглядят опасные змеи Приморского края.
Гадюка сахалинская (Viperasachalinensis)
У особи этого вида окрас тела сверху темно-серого или буровато-серого цвета, по хребту ряд продольных темных пятен, иногда сливающихся в зигзаг. На верхней стороне головы Х-образный рисунок разделен на две половины светлым пятном. Нижняя сторона тела темно-серая со светлыми пятнами. Горло и передняя часть снизу белые. Длина тела до 95 см.
Щитомордник уссурийский (Gloydiusussuriensis)
Этот вид окрашен в темные тона — верхняя сторона тела бурая или коричневая разной интенсивности, иногда почти черная. По бокам тела, начиная от головы, расположен ряд эллиптических или округлых темных пятен со светлой серединой и более темными краями. На середине спины кольца противоположных сторон часто соединяются. Брюхо серое, с мелкими белыми пятнами в передней части. Верхняя сторона головы с рисунком и характерной темной заглазничной полосой. Длина тела взрослых змей обычно не превышает 65 см.
Щитомордник каменистый (Gloydiussaxatilis)
Окраска верхней стороны тела темная красно-коричневая или светлая красновато-коричневая. Поперек тела проходят 28−45 темно-серых, коричневых или черных полос; поперек хвоста 9−13 полос. Брюхо от светло-серого до почти черного в крапинах. По бокам тела проходят темные пятна, иногда сливающиеся с поперечными полосами в одну изломанную линию. Общая длина тела достигает 80 см.
Слово экспертам: советы от герпентолога и токсиколога
Как ранее комментировала ИА PrimaMedia кандидат биологических наук, герпетолог ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ирина Маслова, первые случаи появления змей Приморье обычно фиксируют в середине апреля-мая и продолжаются они вплоть до наступления холодов.
«Змеи продолжают просыпаться: кто-то раньше, кто-то — позже. Конечно, сразу после этого у них начинается сезон активности. Так как эти представители флоры и фауны являются хладнокровными, они любят открытые места, где можно “прогреться”, особенно сейчас, когда в Приморье идёт большой перепад температур: холодные ночи и тёплые дни. После сна рептилия выползает куда-нибудь погреться, поэтому возможность встречи с ними вырастает», — объясняла ситуацию в начале летнего сезона специалист.
Эксперт уточняет, что змей в крае не стало больше или меньше, количество их сохранились в прежнем объёме. Просто в Приморье появилось гораздо больше отдыхающих, поэтому встречи с пресмыкающимися могут быть чаще.
«Например, когда Русский остров был без моста, там было, к примеру, 100 змей, а отдыхающих — 20. Встреч с ними, по понятным причинам, было гораздо меньше. Сейчас здесь живут все те же 100 особей, но приезжают уже 2000 туристов. На единицу площади людей стало много. И если раньше, рептилии жили, как хотели и могли ползти туда, куда им нужно, то теперь им нужно пробираться через человека. На самом деле активизировались люди, а не змеи», — поясняла герпетолог.
Если раньше змей можно было встретить только в лесу или на отдыхе, то сейчас увидеть бесхребетного друга можно даже под капотом собственного авто в центре города. Один из таких случаев «прогрева» был зафиксирован недавно, 19 июня, в районе Океанского проспекта. Очевидцы рассказали, что такие случаи не редкость, так как змеи любят залезать под машину и греться в районе колёс.
Ирина Маслова отметила, что в середине лета температура воздуха уже будут стабильно высокие, и греющихся змей будет меньше. Они, наоборот, будут скрываться от переизбытка тепла, потому что сильная жара никому не нравится, в том числе и им.
Кроме того, специалист порекомендовала помнить о важном — в момент встречи не поддаваться панике и страху, потому что уже были зафиксированы случаи, когда человек умирал не от укуса, а от заболевания сердца, когда сильно пугался.
«Вас укусила змея. Да, неприятно. У вас будто граната в конечности разорвалась. Суставы перестают работать. Но вы должны стабилизоваться эмоционально и зафиксировать конечность. Чем больше двигается человек, тем быстрее разносится яд по организму», — предупредил Кирилл Геннадьевич.
Врач отметил, что после укуса есть риск осложнения в виде анафилактического шока. «Яд змеи — это белок, из-за которого может развиться анафилактический шок. Можно колоть адреналин, гормоны. Но без госпитализации не обойтись», — поведал эксперт.
Меры предосторожности
Как отличить ядовитую змею от не ядовитой
Посмотрите на голову. У самых ядовитых змей, как правило, треугольная голова. Посмотрите в их глаза. У многих ядовитых змей вертикальные щели век, по сравнению с круглыми зрачками неядовитых змей. Осмотрите след укуса, если змея атаковала вас. Два близко посаженных прокола будут означать, что у змеи есть клыки, то есть она ядовитая. Рваные укусы же означают, что у змеи отсутствуют клыки, которые есть только у ядовитых змей.
Правила безопасности
Готовясь к отдыху на природе, нужно помнить о возможной встрече с гадюкой, поэтому икры ног должны быть защищены. Прежде чем сесть отдохнуть на старый пень или повалившееся дерево, следует осмотреться, стукнуть по пню. Нельзя проверять руками дупла деревьев, пустоты под корнями, норы грызунов. Увидев, что в траве ползет желтая или другого окраса змея (обитатели Приморского края могут иметь совершенно разный, иногда даже экзотический окрас), не следует кричать и бить ее палкой. Змеи боятся и избегают людей, и если случайная встреча все-таки произошла, следует дать им ползти своей дорогой. Избегайте резких, пугающих змею движений. Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее.
Не убегайте от встретившейся змеи — существует опасность наступить на другую змею, незамеченную вами. Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах. Помните, опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная змея представляет минимальную угрозу, — предупреждает специалист по змеям.
Кроме того, аккуратным надо быть и обращении с мертвыми змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свойства долгое время. Случайный укол ядовитым зубом может вызвать отравление.
Укусила змея — что делать? Первая медицинская помощь
Неправильные действия при оказании помощи при укусе змеи часто приносят больший ущерб здоровью, чем сам укус.
Что делать, если вас укусила ядовитая змея?
Не высасывайте яд из ран: во рту могут оказаться микроранки. Через них яд попадет в кровь со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, по словам медиков, такая процедура приведет к повреждению тканей вокруг раны и только усугубит всасывание попавшего в организм яда. Промыть рану большим количеством чистой воды. Принять антигистаминное средство, если оно имеется при себе. При этом желательно визуально запомнить, как выглядела змея, ведь ее принадлежность к определенному виду максимально важна для медиков, которые будут назначать пострадавшему противозмеиную сыворотку. Место укуса можно обработать антисептиком. И ни в коем случае не перетягивайте конечность жгутом. Некоторые люди сразу хватаются за нож, чтобы разрезать место укуса, считая, что яд таким образом вытечет из раны. Но это ничего не даст, кроме заражения крови. Никогда не паникуйте! Учащенное сердцебиение быстрее разгоняет кровь, тем самым способствуя распространению яда по организму. Обеспечьте укушенному абсолютный покой, теплое питье. Обратиться в скорую помощь.