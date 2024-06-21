Деревья в микрорайоне Университетском опутала горностаевая моль: будет ли обработка

— Раздражает. Я иду и случайно задеваю паутину с червяками, — Иван, школьник, на вид лет 15, вместе с мамой пришел в поликлинику № 17. — Смотрите, эти деревья в паутине — прямо у входа в здание. Проходишь мимо и невольно задеваешь коконы с гусеницами. Неприятное соседство, хотя и знаем, что для людей не опасное совсем.