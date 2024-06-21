Деревья в микрорайоне Университетском опутала горностаевая моль: будет ли обработка

Горностаевая моль в Иркутске — проблема не новая. Но в этом году, как замечают жители, пораженных вредителем деревьев стало больше. Жалобы в администрацию Иркутска поступают из разных районов города, в том числе из микрорайона Университетского.
Везде гусеницы
Только въехав в этот спальный микрорайон, понимаю почему. Яблони, опутанные белой паутиной, среди тополей резко выделяются. Они выглядят так, словно декорации к фильму ужасов: голые, без единого зеленого листочка, опутаны сверху донизу белой паутиной.
— Фу! Эти гусеницы везде. Надо работать с этой проблемой. Управляющая компания ничего не делает, — делится эмоциями жительница Университетского Дарья.
А я продолжаю свою инспекцию — иду по направлению к торговому центру «Мельниковский». Там, у забора детского сада № 167, — небольшая яблоневая аллея. Сначала показалось, что моль ее не тронула, деревья зеленые. Но пригляделся и увидел коконы с черными гусеницами.
— Это выглядит ужасно. Вон там у нас дерево в паутине, — говорит еще одна жительница микрорайона, показывая на ту самую аллею. — Отвратительно.
— Раздражает. Я иду и случайно задеваю паутину с червяками, — Иван, школьник, на вид лет 15, вместе с мамой пришел в поликлинику № 17. — Смотрите, эти деревья в паутине — прямо у входа в здание. Проходишь мимо и невольно задеваешь коконы с гусеницами. Неприятное соседство, хотя и знаем, что для людей не опасное совсем.
— Я думаю, что обработка должна проходить централизовано по всему городу независимо общественное это место или нет, — поделилась мнением и мама Ивана.
Даже лестницу опутало паутиной
Пока мы разговаривали, из поликлиники вышла пенсионерка.
— Хотите я вам покажу паутину? — обратилась ко мне и представилась Лилией Карповной.
Я утвердительно кивнул. Мы свернули в арку поликлиники, за ней оказался двор.
— Вы о том дереве? — переспрашиваю, заметив дерево с уже знакомой белой пеленой. Но Лилия Карповна на ту яблоню даже не взглянула. И тут я заметил лестницу… Горностаевая моль поселилась прямо на перилах. За поручни невозможно взяться из-за того же плетёного щита.
— Взяться за них, чтобы спуститься вниз, Лилия Карповна не решилась. Я помог ей спуститься.
Когда пройдет обработка
У всех, с кем разговаривал, один вопрос: когда в микрорайоне пройдет обработка?
На самом деле зараженные деревья на общественных территориях опрыскивают от вредителя регулярно. Об этом сообщили в МКУ «Городская среда». Последнее опрыскивание в мкр. Университетском провели буквально 16 июня.
— МКУ «Городская среда» обрабатывает общественные территории. Эта работа началась с 17 мая одновременно во всех районах Иркутска. В настоящее время подрядчик завершил первый этап обработки яблонь и приступил ко второму этапу, — ответили в пресс-службе городской администрации. — Всего в этом году планируют опрыскать более 47 тысяч зеленых насаждений и свыше 30 тысяч квадратных метров живой изгороди.
А как же дворы? Это уже задача для управляющих компаний. Не стесняйтесь оставлять звонить и оставлять заявки.
Кстати, препарат, который используют для обработки, безопасен для людей и домашних животных.