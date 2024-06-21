Воронежец получил 11 лет лишения свободы за захват младенца в заложники

Как установил суд, в июне 2022 года Сергей Рубель, находясь в квартире дома на улице Костромской в Воронеже, поссорился со своей сожительницей и нанес ей телесные повреждения. Женщина ушла из квартиры, а после сообщила о своем намерении прекратить совместное проживание и попросила фигуранта покинуть квартиру. Когда женщина вернулась и попыталась забрать новорожденную дочь, мужчина взял девочку в заложники, «удерживая ее под своим контролем» и высказывая угрозы выпрыгнуть вместе с ней из окна квартиры на 14-м этаже.