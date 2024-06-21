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Воронежец получил 11 лет лишения свободы за захват младенца в заложники

Второй Западный окружной военный суд признал 43-летнего жителя Воронежа Сергея Рубеля виновным в захвате заложника (п. «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ — до десяти лет лишения свободы) и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием пяти лет в тюрьме и шести лет в колонии строгого режима.

Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Как установил суд, в июне 2022 года Сергей Рубель, находясь в квартире дома на улице Костромской в Воронеже, поссорился со своей сожительницей и нанес ей телесные повреждения. Женщина ушла из квартиры, а после сообщила о своем намерении прекратить совместное проживание и попросила фигуранта покинуть квартиру. Когда женщина вернулась и попыталась забрать новорожденную дочь, мужчина взял девочку в заложники, «удерживая ее под своим контролем» и высказывая угрозы выпрыгнуть вместе с ней из окна квартиры на 14-м этаже.

На неоднократные требования сотрудников полиции освободить новорожденную, Сергей Рубель отвечал категорическим отказом. Девочка была освобождена полицейскими, применившими в отношении него физическую силу и спецсредства.