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В Хабаровске детям напомнили об опасности купания в Амуре

Инспекторы ПДН и сотрудники мэрии провели рейд вдоль береговой линии.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске состоялся профилактический рейд по предупреждению несчастных случаев при купании детей в Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие прошло днём 21 июня. В проверке участвовали специалисты комитета по управлению Индустриальным районом совместно с инспектором ПДН УМВД России по Хабаровску. Во время рейда было установлено, что трое детей купались в карьере на улице Прогрессивная, а еще трое — в карьере на улице Кубяка.

«С несовершеннолетними провели беседу о правилах безопасного поведения на водных объектах и недопустимости нахождения на них без сопровождения взрослых», — отметили в мэрии.

В комитете по управлению Индустриальным районом призвали родителей уделять первоочередное внимание сохранению жизни и здоровья детей, контролировать их местонахождение в течение дня, организовывать их каникулярную занятость и своим примером учить их дисциплинированному поведению на улице и дома.

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