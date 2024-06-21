В Хабаровске детям напомнили об опасности купания в Амуре

В Хабаровске состоялся профилактический рейд по предупреждению несчастных случаев при купании детей в Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мероприятие прошло днём 21 июня. В проверке участвовали специалисты комитета по управлению Индустриальным районом совместно с инспектором ПДН УМВД России по Хабаровску. Во время рейда было установлено, что трое детей купались в карьере на улице Прогрессивная, а еще трое — в карьере на улице Кубяка.
«С несовершеннолетними провели беседу о правилах безопасного поведения на водных объектах и недопустимости нахождения на них без сопровождения взрослых», — отметили в мэрии.
В комитете по управлению Индустриальным районом призвали родителей уделять первоочередное внимание сохранению жизни и здоровья детей, контролировать их местонахождение в течение дня, организовывать их каникулярную занятость и своим примером учить их дисциплинированному поведению на улице и дома.