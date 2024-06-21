В Хабаровске детям напомнили об опасности купания в Амуре

Мероприятие прошло днём 21 июня. В проверке участвовали специалисты комитета по управлению Индустриальным районом совместно с инспектором ПДН УМВД России по Хабаровску. Во время рейда было установлено, что трое детей купались в карьере на улице Прогрессивная, а еще трое — в карьере на улице Кубяка.