Главные новости 21 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 21 июня 2024 года.
В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск
В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск, сообщило Минобороны. Активированы ракетные войска, артиллерия, ВВС и ПВО. Проверка проходит в Брестской и Гомельской областях.
Губернатор сообщил о жертве атаки дронов на Краснодар
В Краснодаре сотрудник котельной погиб от падения обломков беспилотника. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования и поручил оказать помощь семье погибшего. Всего российские военные уничтожили 120 дронов за ночь.
Экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за взяточничество, вышел на свободу. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов. Белых планирует уделить время своей семье и работе. В Кировском областном суде продолжается производство по его делу.
В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 г.
Индексация пенсий в следующем году будет одинаковой для работающих и неработающих пенсионеров. Прибавка за стаж будет равной, а индексация за 2016−2024 годы для работающих пенсионеров произойдёт после выхода на пенсию.
Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро-2024
Сборная Испании победила Италию 1:0 на Евро-2024 благодаря автоголу Риккардо Калафьори. Испанцы обеспечили себе первое место в группе В и выход в плей-офф. Итальянцы остались вторыми перед решающим матчем с Хорватией.