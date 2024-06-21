Главные новости 21 июня 2024 года

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за взяточничество, вышел на свободу. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов. Белых планирует уделить время своей семье и работе. В Кировском областном суде продолжается производство по его делу.