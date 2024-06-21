В январе-апреле убыль населения в Башкирии увеличилась на 1600 человек

Рождаемость за этот же период уменьшилась с 11,6 тыс. до 10,9 тыс. человек, смертность выросла с 16 тыс. до 16,9 тыс. человек.
Большинство умерших в январе-апреле этого года — женщины старше трудоспособного возраста (6,8 тыс. человек).
В трудоспособном возрасте мужская смертность превышает женскую на 3 тыс. — за четыре месяца в Башкирии умерло 3,9 тыс. мужчин в возрасте от 16 лет до 61 года и 900 женщин от 16 до 56 лет. В прошлом году за такое же время умерло 3,5 тыс. мужчин и 873 женщины трудоспособного возраста.