В январе-апреле убыль населения в Башкирии увеличилась на 1600 человек

В трудоспособном возрасте мужская смертность превышает женскую на 3 тыс. — за четыре месяца в Башкирии умерло 3,9 тыс. мужчин в возрасте от 16 лет до 61 года и 900 женщин от 16 до 56 лет. В прошлом году за такое же время умерло 3,5 тыс. мужчин и 873 женщины трудоспособного возраста.