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В январе-апреле убыль населения в Башкирии увеличилась на 1600 человек

За четыре месяца 2024 года естественная убыль населения в Башкирии составила 6 тыс. человек, увеличившись на 1,6 тыс. по сравнению с январем-апрелем прошлого года, свидетельствуют данные Башстата.

Источник: РИА "Новости"

Рождаемость за этот же период уменьшилась с 11,6 тыс. до 10,9 тыс. человек, смертность выросла с 16 тыс. до 16,9 тыс. человек.

Большинство умерших в январе-апреле этого года — женщины старше трудоспособного возраста (6,8 тыс. человек).

В трудоспособном возрасте мужская смертность превышает женскую на 3 тыс. — за четыре месяца в Башкирии умерло 3,9 тыс. мужчин в возрасте от 16 лет до 61 года и 900 женщин от 16 до 56 лет. В прошлом году за такое же время умерло 3,5 тыс. мужчин и 873 женщины трудоспособного возраста.

демография