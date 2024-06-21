Уже третьему переходу у омского собора подарят вторую жизнь

Работы по облицовке фасадной части пешеходного перехода гранитными плитами оцениваются максимально в 2,4 миллиона рублей. В распоряжение подрядчика дается около месяца, сдать работы необходимо к 1 августа 2024 года.
Отметим, что аналогичные работы заказаны и по близлежащему подземному переходу на пересечении улиц Лермонтова и Ленина, подрядчик уже найден.
Кроме того, в настоящий момент в процессе исполнения контракт на ремонт подземного перехода, расположенного непосредственно у КДЦ «Маяковский» (перекресток Красного Пути и улицы Интернациональной).