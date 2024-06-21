Уже третьему переходу у омского собора подарят вторую жизнь

В Омске продолжается подготовка к ремонту пешеходных переходов, расположенных в районе Соборной площади и КДЦ «Маяковский». В частности, на последней неделе июня 2024 года должен быть определен подрядчик, который реконструирует фасадную часть объекта, расположенного неподалеку от остановки «КДЦ Маяковский» со стороны Успенского кафедрального собора (перекресток улицы Лермонтова и проспекта Карла Маркса). Его актуальный вид, по состоянию на 20 июня 2024 года, представлен на фото.