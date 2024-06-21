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Уже третьему переходу у омского собора подарят вторую жизнь

В Омске продолжается подготовка к ремонту пешеходных переходов, расположенных в районе Соборной площади и КДЦ «Маяковский». В частности, на последней неделе июня 2024 года должен быть определен подрядчик, который реконструирует фасадную часть объекта, расположенного неподалеку от остановки «КДЦ Маяковский» со стороны Успенского кафедрального собора (перекресток улицы Лермонтова и проспекта Карла Маркса). Его актуальный вид, по состоянию на 20 июня 2024 года, представлен на фото.

Источник: Агентство «Москва»

Работы по облицовке фасадной части пешеходного перехода гранитными плитами оцениваются максимально в 2,4 миллиона рублей. В распоряжение подрядчика дается около месяца, сдать работы необходимо к 1 августа 2024 года.

Отметим, что аналогичные работы заказаны и по близлежащему подземному переходу на пересечении улиц Лермонтова и Ленина, подрядчик уже найден.

Кроме того, в настоящий момент в процессе исполнения контракт на ремонт подземного перехода, расположенного непосредственно у КДЦ «Маяковский» (перекресток Красного Пути и улицы Интернациональной).