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Сильные дожди зальют Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 22, 23 и 24 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 3 м/с 78% 766 мм рт. ст. +22°

Согласно прогнозу погоды, практически вся территория Казахстана в ближайшие дни будет находиться под влиянием циклонической деятельности, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, на западе, севере, северо-западе страны прогнозируется выпадение града. Сильные дожди ожидаются 22—23 июня на западе, 22—24 июня на северо-западе, 22 июня на севере.

«Ожидается повышение температуры воздуха днем на западе страны до +25…+35, на востоке до +31…+39, на северо-западе понижение до +22…+30, на юге до +30…+38, на юго-востоке до +25…+38, на севере, в центре колебание от +23…+36 до +28…+38 градусов», — говорится в сообщении.