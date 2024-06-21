Сильные дожди зальют Казахстан

«Ожидается повышение температуры воздуха днем на западе страны до +25…+35, на востоке до +31…+39, на северо-западе понижение до +22…+30, на юге до +30…+38, на юго-востоке до +25…+38, на севере, в центре колебание от +23…+36 до +28…+38 градусов», — говорится в сообщении.