Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае на год отложили ремонт декораций «Сердце пармы»

Продюсеры фильма безвозмездно передали масштабную декорацию «Сердце пармы — Чердынь» администрации Губахинского городского округа.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае ремонт масштабной декорации «Сердце пармы» перенесли на 2025 год. Об этом пишет «Текст» со ссылкой на администрацию города Губахи.

В администрации пояснили, что сейчас идет подготовка к подаче заявки на участие в проекте инициативного бюджетирования. Если заявка пройдет муниципальный отбор, она будет отправлена на краевой отбор.

Напомним, что после съемок в Губахе продюсеры фильма безвозмездно передали масштабную декорацию «Сердце пармы — Чердынь» администрации Губахинского городского округа. Объект сразу привлек внимание туристов и всех жителей Пермского края.

ЖКХ