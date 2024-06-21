В Пермском крае на год отложили ремонт декораций «Сердце пармы»

В Пермском крае ремонт масштабной декорации «Сердце пармы» перенесли на 2025 год. Об этом пишет «Текст» со ссылкой на администрацию города Губахи.
В администрации пояснили, что сейчас идет подготовка к подаче заявки на участие в проекте инициативного бюджетирования. Если заявка пройдет муниципальный отбор, она будет отправлена на краевой отбор.
Напомним, что после съемок в Губахе продюсеры фильма безвозмездно передали масштабную декорацию «Сердце пармы — Чердынь» администрации Губахинского городского округа. Объект сразу привлек внимание туристов и всех жителей Пермского края.