Движение по Троицкому мосту будет частично ограничено с 23 июня до конца месяца

В направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной движение будет закрыто частично с 23 по 30 июня с 22:30 до 06:00. В свою очередь, с 24 по 26 июня с 22:50 до 07:40 движение транспорта по Троицкому мосту закроют полностью, а с 27 по 30 июня с 19:50 до 20:30, с 03:00 до 07:40 и с 12:40 до 01:40 переправа окажется также перекрыта и для пешеходов.