Движение по Троицкому мосту будет частично ограничено с 23 июня до конца месяца

В сообщении уточняется, что три маршрута общественного транспорта направят по объездным трассам. При этом вносятся изменения в движение автобусов № 46 и № 76, а также трамвайного маршрута № 3.
В направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной движение будет закрыто частично с 23 по 30 июня с 22:30 до 06:00. В свою очередь, с 24 по 26 июня с 22:50 до 07:40 движение транспорта по Троицкому мосту закроют полностью, а с 27 по 30 июня с 19:50 до 20:30, с 03:00 до 07:40 и с 12:40 до 01:40 переправа окажется также перекрыта и для пешеходов.
С более подробным графиком ограничений можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что туристический трамвай в Петербурге изменит маршрут с 22 июня до конца месяца из-за подготовки к проведению праздника выпускников «Алые паруса».