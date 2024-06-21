Пермяк спас жизнь генетического близнеца с тяжелым заболеванием

— Раз не хочет, я не осуждаю, ничего страшного. Я подробностей не знаю, не спрашивал и не интересовался причинами. Знаю только, что живет этот человек в Москве и сейчас продолжает лечение. И это самое главное! Я вообще считаю, что как можно больше людей должны войти в этот регистр. В любой день может настать тот момент, когда ваша помощь будет кому-то жизненно важна. Хотя, даже если вы находитесь в регистре, в любом случае, вам решать, становиться донором или нет. Я сделал свой выбор и не пожалел об этом.