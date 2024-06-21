Пермяк спас жизнь генетического близнеца с тяжелым заболеванием

Несколько лет назад пермяк Александр Кудрявцев пошел сдавать анализы с маленьким сыном и увидел в лаборатории плакат с информацией о донорстве. Это была акция фонда «Дедморозим» — «Помоги онкобольным детям».
— У меня в семье об этой болезни знают не понаслышке, поэтому я спросил, как все это происходит? Администраторы ответили: «Можете сдать кровь прямо сейчас и вскоре окажетесь в базе доноров костного мозга». Я так и сделал.
Александр ждал звонка примерно полгода, а потом и забыл об этом случае, но через год выяснилось, что его клетки могут помочь пациенту с диагнозом «лейкемия».
— Мне позвонили дважды, и я оказался не на связи. Позже пришла смс «Вы могли бы стать донором», и я перезвонил. Оказалось, что врачи уже нашли другого человека, кто согласился стать донором для этого пациента. Тогда я решил: «Ну ладно, не мое, значит, не мое».
А примерно через год Александру позвонили во второй раз. И он тут же ответил «да», ведь решение о том, чтобы принять участие в донации для спасения жизни незнакомого ему человека, он принял еще тогда, когда пошел сдавать анализы, чтобы вступить в регистр доноров костного мозга.
— На протяжении пяти-шести часов у меня брали кровь из вены на одной руке, проводили ее через прибор, отделяющий клетки костного мозга, и возвращали в вену на другой руке. Причем, проходило это все в пандемию. Мы в самый пик попали. Но все прошло нормально. Мне показалось, что восстанавливаться тяжело и долго. А так все в порядке.
Никакой информации о своем генетическом близнеце Александр, увы, не знает. Тот отказался от общения и встречи.
— Раз не хочет, я не осуждаю, ничего страшного. Я подробностей не знаю, не спрашивал и не интересовался причинами. Знаю только, что живет этот человек в Москве и сейчас продолжает лечение. И это самое главное! Я вообще считаю, что как можно больше людей должны войти в этот регистр. В любой день может настать тот момент, когда ваша помощь будет кому-то жизненно важна. Хотя, даже если вы находитесь в регистре, в любом случае, вам решать, становиться донором или нет. Я сделал свой выбор и не пожалел об этом.