Жительница Кузбасса избежала выплаты кредита из-за истечения срока давности

В Мариинске местная жительница избежала выплаты кредита благодаря истечению срока исковой давности. Об этом сообщили в Мариинском городском суде. В 2012 году женщина взяла кредит в банке «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на сумму 170 тысяч рублей под 34,9% годовых. В определённый момент она перестала вносить платежи, и к 2015 году банк потребовал вернуть долг, который с учётом штрафов и убытков снова составил 170 тысяч рублей. Должница проигнорировала это требование, и банк, по неизвестной причине, перестал требовать возврат средств. Только в 2020 году банк направил заявление о взыскании задолженности мировому судье, но заявление было отклонено. Спустя три с половиной года банк обратился в Мариинский городской суд, но женщина предъявила заявление о применении сроков исковой давности. Суд пришёл к выводу, что банк пропустил срок исковой давности, и отказал во взыскании задолженности. «Хоум Кредит энд Финанс Банк» согласился с решением суда.