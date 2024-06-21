«Туман и грозы»: на выходных Омскую область захватит 32-градусная жара с сильными дождями и градом

В ночь на субботу, 22 июня, температура воздуха составит +14…+19 градусов. Ожидается дождь, местами сильный. Возможна гроза. В отдельных районах пройдет град. Местами порывы ветра достигнут 14 м/с. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. В отдельных районах сохранятся сильные дожди и гроза с градом. Местами синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 20 м/с.