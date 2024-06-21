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«Туман и грозы»: на выходных Омскую область захватит 32-градусная жара с сильными дождями и градом

На выходных в Омской области ожидается удушливая жара с грозами и градом.

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Источник: Комсомольская правда

В Омской области в эти выходные синоптики прогнозируют 32-градусную жару с сильными дождями, грозами и градом. Порывы ветра будут достигать до 20 м/с.

В ночь на субботу, 22 июня, температура воздуха составит +14…+19 градусов. Ожидается дождь, местами сильный. Возможна гроза. В отдельных районах пройдет град. Местами порывы ветра достигнут 14 м/с. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. В отдельных районах сохранятся сильные дожди и гроза с градом. Местами синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 20 м/с.

Ночью в воскресенье, температура воздуха будет в пределах +14…+19 градусов. Местами пройдет сильный дождь. В отдельных районах ожидается туман с грозой. Днем температура воздуха поднимется до +27…+32 градусов. Возможны кратковременные дожди. Местами регион захватит гроза.