«Туман и грозы»: на выходных Омскую область захватит 32-градусная жара с сильными дождями и градом

В Омской области в эти выходные синоптики прогнозируют 32-градусную жару с сильными дождями, грозами и градом. Порывы ветра будут достигать до 20 м/с.
В ночь на субботу, 22 июня, температура воздуха составит +14…+19 градусов. Ожидается дождь, местами сильный. Возможна гроза. В отдельных районах пройдет град. Местами порывы ветра достигнут 14 м/с. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. В отдельных районах сохранятся сильные дожди и гроза с градом. Местами синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 20 м/с.
Ночью в воскресенье, температура воздуха будет в пределах +14…+19 градусов. Местами пройдет сильный дождь. В отдельных районах ожидается туман с грозой. Днем температура воздуха поднимется до +27…+32 градусов. Возможны кратковременные дожди. Местами регион захватит гроза.