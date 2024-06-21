В Приморье микроавтобус с пассажирами «завис» над морем

Прокуратура Хасанского района Приморского края инициировала проверочные мероприятия, отреагировав на сообщения в новых медиа. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, инцидент, ставший предметом разбирательства, произошёл 21 июня. Микроавтобус, перевозивший пассажиров, заехал на пирс у моря. По неизвестным причинам транспорт продолжил движение и остановился лишь тогда, когда его передняя часть оказалась висящей над водной поверхностью.