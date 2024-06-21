В День памяти и скорби приморцы выйдут на улицы

Памятную дату — 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны — отметят в Приморском крае. В День памяти и скорби во всех муниципалитетах региона пройдут митинги, возложения цветов, специальные кинопоказы, уроки мужества, акции «Свеча памяти».
Как сообщили в краевом министерстве культуры и архивного дела, День памяти и скорби ежегодно отмечают 22 июня — это официальная памятная дата России, закрепленная в федеральном законе.
— В этом году исполнится 83 года со дня нападения нацистской Германии на СССР. 22 июня жители нашей страны отдают дань памяти тем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, тем, кто самоотверженно трудился в тылу, приближая победу. Краевые и муниципальные учреждения культуры подготовили для жителей края ряд мероприятий, посвященных памятной дате, — подчеркнули специалисты ведомства.
В Приморской государственной публичной библиотеке имени Горького состоится культурно-просветительский проект «Далеко от войны», а в краевой библиотеке для слепых пройдет просмотр фильма из цикла «Правильное кино».
Спектакль «Можно попросить Нину?» о том, как мужчина из 1972 года сумел дозвониться в блокадный Ленинград девочке Нине, покажет Приморский театр кукол, а на сцене краевой филармонии выступят артисты с концертной программой «Память сердца».
Приморский художественный колледж и краевые колледжи культуры и искусств проведут акцию «День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны».
В Арсеньеве на площади Славы состоится возложение цветов и венков к обелиску памяти жителям города, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, а в центральной городской библиотеке пройдет акция «Вечная память в наших сердцах».
Уроки мужества «Подвиг наш бессмертный», конкурс детских рисунков на асфальте и акцию памяти «Шагнувшие в бессмертие» организуют в селах Партизанского городского округа. Митинг «Тот самый первый день войны» состоится на центральной площади села Яковлевка. Во всех муниципалитетах края пройдет акция «Свеча памяти».
Подробнее о мероприятиях в Приморье, посвященных Дню памяти и скорби, можно узнать по ссылке.