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В День памяти и скорби приморцы выйдут на улицы

22 июня пройдет возложение цветов, митинги и шествие со свечами.

Источник: Primgazeta.ru

Памятную дату — 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны — отметят в Приморском крае. В День памяти и скорби во всех муниципалитетах региона пройдут митинги, возложения цветов, специальные кинопоказы, уроки мужества, акции «Свеча памяти».

Как сообщили в краевом министерстве культуры и архивного дела, День памяти и скорби ежегодно отмечают 22 июня — это официальная памятная дата России, закрепленная в федеральном законе.

— В этом году исполнится 83 года со дня нападения нацистской Германии на СССР. 22 июня жители нашей страны отдают дань памяти тем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, тем, кто самоотверженно трудился в тылу, приближая победу. Краевые и муниципальные учреждения культуры подготовили для жителей края ряд мероприятий, посвященных памятной дате, — подчеркнули специалисты ведомства.

Так, во Владивостоке в субботу, 22 июня, в Приморской картинной галерее будет работать выставка «Великая Победа. Произведения отечественного изобразительного искусства». Также здесь состоится кинопоказ «Живые строки о войне» из цикла фильмов о Великой Отечественной войне.


В Приморской государственной публичной библиотеке имени Горького состоится культурно-просветительский проект «Далеко от войны», а в краевой библиотеке для слепых пройдет просмотр фильма из цикла «Правильное кино».

Спектакль «Можно попросить Нину?» о том, как мужчина из 1972 года сумел дозвониться в блокадный Ленинград девочке Нине, покажет Приморский театр кукол, а на сцене краевой филармонии выступят артисты с концертной программой «Память сердца».

Приморский художественный колледж и краевые колледжи культуры и искусств проведут акцию «День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны».

В Арсеньеве на площади Славы состоится возложение цветов и венков к обелиску памяти жителям города, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, а в центральной городской библиотеке пройдет акция «Вечная память в наших сердцах».

В микрорайонах Находкинского городского округа проведут митинги, посвященные 83-й годовщине со Дня начала Великой Отечественной войны.


Уроки мужества «Подвиг наш бессмертный», конкурс детских рисунков на асфальте и акцию памяти «Шагнувшие в бессмертие» организуют в селах Партизанского городского округа. Митинг «Тот самый первый день войны» состоится на центральной площади села Яковлевка. Во всех муниципалитетах края пройдет акция «Свеча памяти».

Подробнее о мероприятиях в Приморье, посвященных Дню памяти и скорби, можно узнать по ссылке.

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