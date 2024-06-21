В День памяти и скорби приморцы выйдут на улицы



В Приморской государственной публичной библиотеке имени Горького состоится культурно-просветительский проект «Далеко от войны», а в краевой библиотеке для слепых пройдет просмотр фильма из цикла «Правильное кино».



Спектакль «Можно попросить Нину?» о том, как мужчина из 1972 года сумел дозвониться в блокадный Ленинград девочке Нине, покажет Приморский театр кукол, а на сцене краевой филармонии выступят артисты с концертной программой «Память сердца».



Приморский художественный колледж и краевые колледжи культуры и искусств проведут акцию «День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны».



В Арсеньеве на площади Славы состоится возложение цветов и венков к обелиску памяти жителям города, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, а в центральной городской библиотеке пройдет акция «Вечная память в наших сердцах».

