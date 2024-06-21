Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2025 году под Красноярском на Мане планируют построить экологический отель

В строительство экоотеля на реке Мане будет вложено 108 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году под Красноярском, на берегу реки Маны, планируется строительство экологического отеля под названием «5 элемент». Соответствующее соглашение на сопровождение инвестиционного проекта подписали Корпорация развития Енисейской Сибири и компания «Оверон».

Совокупный объем инвестиций составляет 108 миллионов рублей, в рамках реализации проекта будет создано 20 рабочих мест.

Директор «Оверона» Людмила Алексеевская рассказала, что будет возведено 36 модульных домиков, оборудованных ванными комнатами. Рядом все, как любят туристы — мангальные зоны, детская площадка, прокат инвентаря и оборудования (от сап-бордов до моторных лодок), прогулки по реке и ее окрестностям и много других удовольствий.

Экоотель будет ориентирован на семейный отдых.

строительство
туризм и отдых