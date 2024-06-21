В 2025 году под Красноярском на Мане планируют построить экологический отель

Директор «Оверона» Людмила Алексеевская рассказала, что будет возведено 36 модульных домиков, оборудованных ванными комнатами. Рядом все, как любят туристы — мангальные зоны, детская площадка, прокат инвентаря и оборудования (от сап-бордов до моторных лодок), прогулки по реке и ее окрестностям и много других удовольствий.